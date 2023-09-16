В столичных парках завершился летний сезон – Собянин

В столичных парках завершился летний сезон. По традиции, парки стали площадками для множества фестивалей и праздников. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что с мая по сентябрь в зеленых зонах города было проведено около шести тысяч мероприятий. За весь сезон парки посетило 80 миллионов гостей. Люди приходили отметить государственные и общегородские праздники. Среди них – День Победы, День города, День России и многие другие. Помимо этого, в парках работали летние читальни, а для отдыхающих обустроили пять зон с бассейнами под открытым небом.

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