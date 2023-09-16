Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 12:30

Город

В столичных парках завершился летний сезон – Собянин

В столичных парках завершился летний сезон – Собянин

В ТиНАО завершают строительство нового дублера Боровского Шоссе

Собянин: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Сергей Собянин: приводим в порядок территории у 10 станций БКЛ

Собянин: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Собянин рассказал об итогах первой недели работы новых станций салатовой линии метро

Новости часа: Собянин поделился планами дальнейшего развития программы "Сделано в Москве"

Собянин: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Новости часа: Собянин сообщил о планах открыть в столице магазины "Сделано в Москве"

Собянин сообщил о скором открытии нового моста между Балчугом и Парком Горького

В столичных парках завершился летний сезон. По традиции, парки стали площадками для множества фестивалей и праздников. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что с мая по сентябрь в зеленых зонах города было проведено около шести тысяч мероприятий. За весь сезон парки посетило 80 миллионов гостей. Люди приходили отметить государственные и общегородские праздники. Среди них – День Победы, День города, День России и многие другие. Помимо этого, в парках работали летние читальни, а для отдыхающих обустроили пять зон с бассейнами под открытым небом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика