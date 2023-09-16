В ТиНАО завершают строительство нового дублера Боровского Шоссе. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. Двухполосная дорога длиной более полутора километров соединит Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино на западе столицы. Уже выполнено 98% основных работ, сейчас идет благоустройство: высаживают деревья и кустарники, обустраивают газоны.

Следующий этап – подключение наружного освещения, светофоров, нанесение разметки. Когда дорогу введут в эксплуатацию, проще будет добираться до станции "Новопеределкино" Солнцевской линии. Движение на самом Боровском шоссе станет свободнее. Всего в ТИНАО до конца будущего года в эксплуатацию планируют ввести еще около пятидесяти километров дорог.

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