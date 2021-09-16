Собянин прогнозирует рекордные темпы ввода жилья в Москве в 2021 году

С начала этого года в столице построили уже почти 9 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них примерно половина – это жилье. А по итогам года эта цифра должна достичь 6 миллионов, что станет рекордом за всю историю города. Об этом в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

Всего же в рамках программы реновации в новые квартиры из пятиэтажек переедет около миллиона москвичей. В программу входят более 5 тысяч домов. А в новых кварталах будет создана городская среда качественно нового уровня.

Стартовые площадки для них находятся во всех округах Москвы. И уже 145 новых жилых домов построены. Их общая площадь – около двух миллионов "квадратов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.