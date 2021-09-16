Собянин прогнозирует рекордные темпы ввода жилья в Москве в 2021 году

16 сентября, 18:30
С начала этого года в столице построили уже почти 9 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них примерно половина – это жилье. А по итогам года эта цифра должна достичь 6 миллионов, что станет рекордом за всю историю города. Об этом в соцсетях рассказал Сергей Собянин.
Всего же в рамках программы реновации в новые квартиры из пятиэтажек переедет около миллиона москвичей. В программу входят более 5 тысяч домов. А в новых кварталах будет создана городская среда качественно нового уровня.
Стартовые площадки для них находятся во всех округах Москвы. И уже 145 новых жилых домов построены. Их общая площадь – около двух миллионов "квадратов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: