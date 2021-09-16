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Транспорт

17:15

Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в Москве

мэр Москвы транспорт дороги город видео Роман Карлов Ксения Чепенко

В 2021 в Москве уже ввели в эксплуатацию 65 километров дорог. А вообще в год строится порядка 100 километров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

При этом надо учитывать, что каждый километр в плотной городской застройке дается непросто, отметил мэр. Попутно необходимо решать массу инженерных задач: строить коммуникации, ж/д переезды, тоннели и развязки.

Так, на Северо-восточной хорде построили две развязки и участок от Открытого шоссе до Ярославского. А на Юго-Восточной хорде открыли новый путепровод. Также проложили дорогу "Украина" – Середнево – Десна и дорогу от ТиНАО к станции "Филатов луг".

До конца этого года планируют также закончить мост через реку Сходню и дорогу к ФОКу на территории Мневниковской поймы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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