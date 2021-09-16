15:15
Сергей Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Перечень стартовых площадок – кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, – увеличился на 10 адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – отмечается в сообщении.
Новые площадки расположены в 5 округах и 8 столичных районах. Благодаря строительству жилья на этих площадках возможно будет расселить 36 старых домов с 2 537 квартирами и предоставить современное жилье 6,5 тысячи жителей столицы.
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