Собянин поздравил москвичей – чемпионов и призеров Паралимпиады в Токио

Сергей Собянин поздравил московских победителей и призеров Паралимпиады в Токио. С ними мэр встретился сегодня в Белом зале московской мэрии.

"Вы блестяще выступили на этих соревнованиях – вся команда сборной России и ее московская часть. Московские спортсмены, которые принесли в общую копилку 23 награды, выступили тоже очень и очень достойно. Вы еще раз доказали, что вы люди с неограниченными возможностями таланта, трудолюбия, силы воли, стремления к победе", – сказал Собянин.

Мэр Москвы также поблагодарил тренеров, занимавшихся подготовкой спортсменов к соревнованиям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.