16 августа, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: инновационные разработки стали приоритетом стратегии бизнеса Москвы

Сергей Собянин показал проект путепровода в Коммунарке

Собянин: в Донецк направлено еще 50 аварийно-восстановительных бригад

Собянин: открыта новая дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Мэр Москвы сообщил об открытии дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Собянин: более 2,5 млн гостей побывали на форуме "Москва 2030" за две недели

Сергей Собянин поздравил московских археологов с профессиональным праздником

Собянин: 15 многодетных семей Москвы получили почетный знак "Родительская слава"

Собянин: современные технологии помогают в работе городских служб

Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Инновационные разработки названы одной из ключевых задач стратегии развития столичного бизнеса до 2030 года. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX. В рамках Московского инновационного кластера предприниматели получают гранты на патенты, льготные кредиты, образовательные программы и цифровые сервисы для регистрации интеллектуальной собственности.

Более 1 800 компаний уже воспользовались мерами поддержки, одобрены гранты на 3 300 патентов и выданы кредиты на 1,4 миллиардов рублей. Среди примеров – разработчики системы мониторинга нефтегазопроводов и производитель умных счетчиков для учета электропотребления. Благодаря поддержке города компании вывели на рынок новые решения для энергетики и городской инфраструктуры.

