Собянин: инновационные разработки стали приоритетом стратегии бизнеса Москвы

Инновационные разработки названы одной из ключевых задач стратегии развития столичного бизнеса до 2030 года. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX. В рамках Московского инновационного кластера предприниматели получают гранты на патенты, льготные кредиты, образовательные программы и цифровые сервисы для регистрации интеллектуальной собственности.

Более 1 800 компаний уже воспользовались мерами поддержки, одобрены гранты на 3 300 патентов и выданы кредиты на 1,4 миллиардов рублей. Среди примеров – разработчики системы мониторинга нефтегазопроводов и производитель умных счетчиков для учета электропотребления. Благодаря поддержке города компании вывели на рынок новые решения для энергетики и городской инфраструктуры.

