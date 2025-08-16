Форма поиска по сайту

16 августа, 13:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин показал проект путепровода в Коммунарке

Сергей Собянин показал проект путепровода в Коммунарке

Собянин: в Донецк направлено еще 50 аварийно-восстановительных бригад

Собянин: открыта новая дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Мэр Москвы сообщил об открытии дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Собянин: более 2,5 млн гостей побывали на форуме "Москва 2030" за две недели

Сергей Собянин поздравил московских археологов с профессиональным праздником

Собянин: 15 многодетных семей Москвы получили почетный знак "Родительская слава"

Собянин: современные технологии помогают в работе городских служб

Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Мэр Москвы рассказал о новой школе в Пресненском районе

Сергей Собянин показал проект нового путепровода в Коммунарке, который разгрузит Калужское шоссе. Магистраль соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы. Жителям Южного Бутова станет проще добираться, а дороги Новомосковского округа станут свободнее.

По проекту предусмотрено 4 полосы движения по две в каждую сторону. Кроме основной подсветки проезжей части будет установлено декоративное освещение, интегрированное в ниши опор путепровода. Такая архитектурная подсветка рассеяна и не ослепит пешеходов и водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав Кулик

