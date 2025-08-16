Сергей Собянин показал проект путепровода в Коммунарке

Сергей Собянин показал проект нового путепровода в Коммунарке, который разгрузит Калужское шоссе. Магистраль соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы. Жителям Южного Бутова станет проще добираться, а дороги Новомосковского округа станут свободнее.

По проекту предусмотрено 4 полосы движения по две в каждую сторону. Кроме основной подсветки проезжей части будет установлено декоративное освещение, интегрированное в ниши опор путепровода. Такая архитектурная подсветка рассеяна и не ослепит пешеходов и водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.