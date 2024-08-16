Новости часа: к 2030 году в Москве построят более 200 новых спортобъектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 2030 году в Москве построят более 200 новых спортобъектов, рассказал Сергей Собянин.

В ТиНАО в 2024 году ввели в эксплуатацию восемь объектов образования, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Столичные водоемы прогреются до 20–21 градуса к концу следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

