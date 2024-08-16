Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

16 августа, 21:45

Новости

Новости часа: к 2030 году в Москве построят более 200 новых спортобъектов

Новости часа: к 2030 году в Москве построят более 200 новых спортобъектов

Новости часа: число центров московского долголетия увеличилось до 134

Новости часа: Алтуфьевская развязка на МКАД откроется после реконструкции осенью

Собянин сообщил о скором завершении программы модернизации МКАД

Новости часа: Алтуфьевская развязка на МКАД откроется после реконструкции осенью

Собянин: реконструкция Алтуфьевской развязки на МКАД завершится осенью

Новости часа: в столице открыли 14 новых центров московского долголетия

Собянин: в столице открыли 14 новых центров московского долголетия

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как идет подготовка Москвы к зиме

Сергей Собянин рассказал, как идет подготовка Москвы к зиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 2030 году в Москве построят более 200 новых спортобъектов, рассказал Сергей Собянин.

В ТиНАО в 2024 году ввели в эксплуатацию восемь объектов образования, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Столичные водоемы прогреются до 20–21 градуса к концу следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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