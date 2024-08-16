Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как идет подготовка Москвы к зиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основную подготовку жилого фонда и городских объектов к зиме завершат к 25 августа, сообщил Сергей Собянин.

В Боткинской больнице успешно провели редкую операцию пациентке со сложным раком почки, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По сообщениям властей Москвы, более тысячи новых точек доступа к городскому Wi-Fi появилось в столице с начала года.

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