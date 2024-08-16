Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

16 августа, 11:45

Город

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как идет подготовка Москвы к зиме

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как идет подготовка Москвы к зиме

Сергей Собянин рассказал, как идет подготовка Москвы к зиме

Собянин: в Москве за 13 лет построено и реконструировано более 200 спортобъектов

Собянин открыл школу и детский сад в Южном Чертанове

Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Новости часа: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Собянин: к 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детских садов

Новости часа: около 10 тыс артефактов нашли археологи в Москве с начала 2024 года

Собянин: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс деревьев

Новости часа: этой осенью на столичных магистралях высадят более 3 тыс деревьев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основную подготовку жилого фонда и городских объектов к зиме завершат к 25 августа, сообщил Сергей Собянин.

В Боткинской больнице успешно провели редкую операцию пациентке со сложным раком почки, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По сообщениям властей Москвы, более тысячи новых точек доступа к городскому Wi-Fi появилось в столице с начала года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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