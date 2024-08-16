Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 10:15

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Сергей Собянин рассказал, как идет подготовка Москвы к зиме

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В Москве завершается подготовка к отопительному сезону: основные работы планируется закончить к 25 августа. Итоги в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, все необходимые регламентные работы проводят на 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающих станциях и 22 тысячах тепловых пунктов, станциях и малых котельных. Кроме того, специалисты проверили технику и оборудование, которые используют во время отопительного сезона аварийные бригады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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