Сергей Собянин рассказал, как идет подготовка Москвы к зиме

В Москве завершается подготовка к отопительному сезону: основные работы планируется закончить к 25 августа. Итоги в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, все необходимые регламентные работы проводят на 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающих станциях и 22 тысячах тепловых пунктов, станциях и малых котельных. Кроме того, специалисты проверили технику и оборудование, которые используют во время отопительного сезона аварийные бригады.

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