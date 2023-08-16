Москвичам рассказали о главных новостях среды

Сергей Собянин встретился с участниками смены "Служить" всероссийского молодежного форума "Территория смыслов". В ходе встречи мэр рассказал о проектах, которые станут драйверами развития столицы в ближайшие годы, а также о том, чего уже удалось достичь, несмотря на внешние вызовы.

По 40 минут в день смогут экономить на дороге жители поселений Сосенского и Мосрентген после открытия станции метро "Корниловская". Она станет частью Троицкой линии. Сейчас добраться до подземки в том районе москвичи могут только на своих машинах или общественном транспорте.

У Red Wings произошла новая задержка рейса. Клиенты авиакомпании уже несколько часов сидят в аэропорту Жуковский. Как рассказали Москве 24 туристы, вылет в Хургаду переносили пять раз, при этом никакой внятной информации пассажирам очень долго не давали.

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