Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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16 августа, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Собянин встретился с участниками смены "Служить" молодежного форума "Территория смыслов"

Собянин: больницы Москвы приняли пострадавших после пожара в Махачкале

Собянин рассказал, как городские проекты помогают москвичам начать свое дело

Новости часа: москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Новости часа: Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Собянин: москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

Новости часа: Собянин сообщил, что московские клиники приняли 16 пострадавших из Махачкалы

Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Сергей Собянин встретился с участниками смены "Служить" всероссийского молодежного форума "Территория смыслов". В ходе встречи мэр рассказал о проектах, которые станут драйверами развития столицы в ближайшие годы, а также о том, чего уже удалось достичь, несмотря на внешние вызовы.

По 40 минут в день смогут экономить на дороге жители поселений Сосенского и Мосрентген после открытия станции метро "Корниловская". Она станет частью Троицкой линии. Сейчас добраться до подземки в том районе москвичи могут только на своих машинах или общественном транспорте.

У Red Wings произошла новая задержка рейса. Клиенты авиакомпании уже несколько часов сидят в аэропорту Жуковский. Как рассказали Москве 24 туристы, вылет в Хургаду переносили пять раз, при этом никакой внятной информации пассажирам очень долго не давали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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