Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Собянин рассказал, как городские проекты помогают москвичам начать свое дело

Собянин рассказал, как городские проекты помогают москвичам начать свое дело

Новости часа: москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Новости часа: Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Собянин: москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

Новости часа: Собянин сообщил, что московские клиники приняли 16 пострадавших из Махачкалы

Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Новости часа: столичные врачи окажут необходимую помощь пострадавшим из Махачкалы

Новости часа: москвичи выбрали названия для улиц и набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Поменять профессию или начать свое дело никогда не поздно. Как москвичам помогают найти новое занятие, рассказал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Например, в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" можно переобучиться, повысить квалификацию, получить консультацию по поиску работы и многое другое. В проекте представлено больше тысячи программ. С открытием и развитием своего дела помогут специалисты проекта "Малого бизнеса Москвы".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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