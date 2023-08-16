Собянин рассказал, как городские проекты помогают москвичам начать свое дело

Поменять профессию или начать свое дело никогда не поздно. Как москвичам помогают найти новое занятие, рассказал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Например, в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" можно переобучиться, повысить квалификацию, получить консультацию по поиску работы и многое другое. В проекте представлено больше тысячи программ. С открытием и развитием своего дела помогут специалисты проекта "Малого бизнеса Москвы".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.