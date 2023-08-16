Новости часа: москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Улицы, бульвар и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили названия, которые выбрали москвичи. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подготовку к отопительному сезону в Москве завершат до 1 сентября. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Три школы и четыре детских сада ввели в эксплуатацию по городской программе в Москве. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.