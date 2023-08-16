Новости часа: Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин наградил победителей конкурса "Московские мастера". В нем участвовали более 20 тысяч человек.

Три школы и четыре детских сада ввели в эксплуатацию по городской программе в Москве. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Москвичи активировали бесплатные велопоездки в городском прокате более 65 тысяч раз. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.