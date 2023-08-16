Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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15:45

Общество

Новости часа: Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Новости часа: Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Собянин: москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

Новости часа: Собянин сообщил, что московские клиники приняли 16 пострадавших из Махачкалы

Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Новости часа: столичные врачи окажут необходимую помощь пострадавшим из Махачкалы

Новости часа: москвичи выбрали названия для улиц и набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Собянин рассказал, что 86,5 тыс жителей СВАО переедут в новостройки по программе реновации

Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве пяти крупных колледжей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин наградил победителей конкурса "Московские мастера". В нем участвовали более 20 тысяч человек.

Три школы и четыре детских сада ввели в эксплуатацию по городской программе в Москве. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Москвичи активировали бесплатные велопоездки в городском прокате более 65 тысяч раз. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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