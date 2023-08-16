Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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15:45

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Собянин: москвичи в "Активном гражданине" выбрали названия улицам и бульварам

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Новые улицы в районе Покровское-Стрешнево получили названия. Москвичи выбрали их в проекте "Активный гражданин". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Четыре улицы назвали в честь выдающихся представителей футбольного клуба "Спартак": спортсменов, тренеров и руководителей. Так, на карте Москвы появились улицы Братьев Старостиных, Константина Бескова, Федора Черенкова и Николая Озерова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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