Новости часа: Собянин сообщил, что московские клиники приняли 16 пострадавших из Махачкалы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что московские клиники приняли 16 пострадавших из Махачкалы. Среди пострадавших, которых доставили на лечение, находятся трое детей.

128 навигационных щитов с указателями к станциям МЦД-3 и МЦД-4 установят в Москве. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 6 тысяч единиц современного оборудования поступят во флагман Боткинской больницы. Об этом заявил департамент строительства столицы.