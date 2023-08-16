Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Происшествия

Новости часа: Собянин сообщил, что московские клиники приняли 16 пострадавших из Махачкалы

Новости часа: Собянин сообщил, что московские клиники приняли 16 пострадавших из Махачкалы

Собянин наградил победителей городского конкурса "Московские мастера"

Новости часа: столичные врачи окажут необходимую помощь пострадавшим из Махачкалы

Новости часа: москвичи выбрали названия для улиц и набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Собянин рассказал, что 86,5 тыс жителей СВАО переедут в новостройки по программе реновации

Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве пяти крупных колледжей

Новости часа: в Москве запустили 13 центров тестирования для желающих сдать нормы ГТО

Новости часа: почти каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил, что московские клиники приняли 16 пострадавших из Махачкалы. Среди пострадавших, которых доставили на лечение, находятся трое детей.

128 навигационных щитов с указателями к станциям МЦД-3 и МЦД-4 установят в Москве. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 6 тысяч единиц современного оборудования поступят во флагман Боткинской больницы. Об этом заявил департамент строительства столицы.

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