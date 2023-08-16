Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:00

Город

Новости часа: москвичи выбрали названия для улиц и набережной в Покровском-Стрешневе

Новости часа: москвичи выбрали названия для улиц и набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Собянин рассказал, что 86,5 тыс жителей СВАО переедут в новостройки по программе реновации

Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве пяти крупных колледжей

Новости часа: в Москве запустили 13 центров тестирования для желающих сдать нормы ГТО

Новости часа: почти каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

Новости часа: конкурс в московские колледжи составил 8 человек на одно бюджетное место

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации профессионального образования в Москве

Собянин заявил, что каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Улицы, бульвары и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили выбранные москвичами названия. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пилотный проект по подключению электрокардиографов к ЕМИАС запустили во флагманских центрах Москвы. Об этом заявил Депздрав.

Более 20 тысяч человек посетили Неделю финансовой грамотности в рамках Московского урбанфорума. Об этом сообщил департамент финансов.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинадосугвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика