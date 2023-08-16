Новости часа: москвичи выбрали названия для улиц и набережной в Покровском-Стрешневе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Улицы, бульвары и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили выбранные москвичами названия. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пилотный проект по подключению электрокардиографов к ЕМИАС запустили во флагманских центрах Москвы. Об этом заявил Депздрав.

Более 20 тысяч человек посетили Неделю финансовой грамотности в рамках Московского урбанфорума. Об этом сообщил департамент финансов.