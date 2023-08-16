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18:15

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Собянин рассказал, что 86,5 тыс жителей СВАО переедут в новостройки по программе реновации

Собянин рассказал, что 86,5 тыс жителей СВАО переедут в новостройки по программе реновации

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Собянин рассказал о ходе переселения жителей СВАО по программе реновации

86,5 тысячи жителей северо-востока Москвы переедут в новостройки по программе реновации. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Первый этап переселения в округе завершили уже на 60%, а в шести районах он уже окончен или подходит к завершению. В Алексеевском районе ключи от квартир получили 608 человек, в Лианозове – почти 300 человек.

Всего в СВАО построили уже 37 новых домов. Еще десятки находятся на этапе строительства и проектирования. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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