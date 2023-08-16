Собянин: московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

В ночь на 16 августа из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них – трое детей. Об этом Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале.

Девять пострадавших находятся в городских клиниках, а именно в институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ имени Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице имени Сперанского. Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии.

Врачи делают все возможное для спасения и оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.