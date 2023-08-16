Новости часа: Собянин рассказал о строительстве пяти крупных колледжей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о строительстве пяти крупных колледжей. Их планируют построить в Москве до 2030 года.

Два участка промзоны Прожектор в Перове реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

С начала года около 20,5 тысячи человек получили ключи от новых квартир по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.