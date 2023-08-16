Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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12:45

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Новости часа: Собянин рассказал о строительстве пяти крупных колледжей

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве пяти крупных колледжей

Новости часа: в Москве запустили 13 центров тестирования для желающих сдать нормы ГТО

Новости часа: почти каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

Новости часа: конкурс в московские колледжи составил 8 человек на одно бюджетное место

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации профессионального образования в Москве

Собянин заявил, что каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

Собянин рассказал о приемной кампании в столичные колледжи

Собянин рассказал о ходе переселения жителей СВАО по программе реновации

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о строительстве пяти крупных колледжей. Их планируют построить в Москве до 2030 года.

Два участка промзоны Прожектор в Перове реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

С начала года около 20,5 тысячи человек получили ключи от новых квартир по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

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