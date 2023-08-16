Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Общество

Новости часа: почти каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

Новости часа: почти каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

Новости часа: конкурс в московские колледжи составил 8 человек на одно бюджетное место

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации профессионального образования в Москве

Собянин заявил, что каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти каждый второй житель Москвы систематически занимается физкультурой и спортом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Благоустройство у московского городского вокзала Тимирязевская выполнено на 75%. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Первый этап переселения по программе реновации на северо-востоке Москвы выполнен на 60%. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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