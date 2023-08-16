Новости часа: Собянин рассказал о модернизации профессионального образования в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московских колледжах будут готовить специалистов по производству беспилотников. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 65 тысяч раз москвичи активировали бесплатные поездки на велосипедах. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

128 щитов с указателями ближайших станций МЦД-3 и МЦД-4 установят в столице. Это данные Дептранса.