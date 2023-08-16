Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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11:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации профессионального образования в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации профессионального образования в Москве

Собянин заявил, что каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

Собянин рассказал о приемной кампании в столичные колледжи

Собянин рассказал о ходе переселения жителей СВАО по программе реновации

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

Собянин наградил 14 семей почетным знаком "Родительская слава"

Новые столичные эстакады через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо

Новости часа: обновленная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля готова на 60%

Новости часа: движение по двум эстакадам со съездами с Новоегорьевского шоссе открыто

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московских колледжах будут готовить специалистов по производству беспилотников. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 65 тысяч раз москвичи активировали бесплатные поездки на велосипедах. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

128 щитов с указателями ближайших станций МЦД-3 и МЦД-4 установят в столице. Это данные Дептранса.

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