Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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12:45

Спорт

Собянин заявил, что каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

Собянин заявил, что каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

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Каждый второй житель столицы систематически занимается спортом. Статистикой на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поделился Сергей Собянин.

Как рассказал мэр, во всех районах Москвы есть необходимая для здорового образа жизни инфраструктура. В городе постоянно появляются новые объекты и площадки.

Кроме того, москвичи могут записаться в бесплатные секции более чем по 70 направлениям. В 2023 году список пополнили онлайн-занятия по киберспорту для подростков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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