Собянин заявил, что каждый второй житель Москвы систематически занимается спортом

Каждый второй житель столицы систематически занимается спортом. Статистикой на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поделился Сергей Собянин.

Как рассказал мэр, во всех районах Москвы есть необходимая для здорового образа жизни инфраструктура. В городе постоянно появляются новые объекты и площадки.

Кроме того, москвичи могут записаться в бесплатные секции более чем по 70 направлениям. В 2023 году список пополнили онлайн-занятия по киберспорту для подростков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.