Собянин рассказал о приемной кампании в столичные колледжи

190 тысяч москвичей подали заявления на поступление в московские колледжи с начала старта приемной кампании 2023 года. Таким образом, конкурс составил 8 человек на одно бюджетное место. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что сейчас в столице работают 53 колледжа, большинство из которых являются крупными образовательными комплексами, объединяющими общее и профессиональное образование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.