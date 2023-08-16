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Общество

Собянин рассказал о приемной кампании в столичные колледжи

Собянин рассказал о приемной кампании в столичные колледжи

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190 тысяч москвичей подали заявления на поступление в московские колледжи с начала старта приемной кампании 2023 года. Таким образом, конкурс составил 8 человек на одно бюджетное место. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что сейчас в столице работают 53 колледжа, большинство из которых являются крупными образовательными комплексами, объединяющими общее и профессиональное образование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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