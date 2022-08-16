Новый путепровод на западе Москвы и дом по реновации в Очаково-Матвеевском

На западе Москвы открыли движение по новому путепроводу. Он проходит через железнодорожные пути будущего МЦД-4. Путепровод связал улицы Веерную, Матвеевскую и Нежинскую с проспектом Генерала Дорохова. Это облегчит жизнь сразу 250-ти тысячам москвичей и разгрузит Аминьевское шоссе, Минскую улицу и Кутузовский проспект.

В начале следующего года достроить планируют еще один дополнительный выезд из района Матвеевское на Аминьевское шоссе и разворотная эстакада. Она позволит при движении из центра съезжать с проспекта Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе и Матвеевскую улицу.

Жители Очаково-Матвеевского района переселяются по программе реновации. На Веерной улице по индивидуальному проекту возведен шестисекционный жилой дом. В новостройке 446 квартир с улучшенной отделкой, которая выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

На Садовом кольце сегодня ограничивали движение из-за пожара. "Ниссан" загорелся прямо на полосе, около дома номер один по Садовой-Самотечной. В причинах будут разбираться позже. обошлось без пострадавших. Устранили последствия достаточно быстро, в самом начале закрывали несколько полос движения, что конечно днём сильно осложнило трафик.

Пассажирские поезда, следующие из Крыма, возобновляют движение по графику с 20:30. Это стало возможным в связи с открытием железной дороги под Джанкоем, сообщает пресс-служба оператора ж/д-перевозок. Однако, что касается поездов, которые следуют, наоборот, с материка, ранее сообщалось, что они будут останавливаться на станции Владиславовка и оттуда пассажиров будут развозить на автобусах.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.