Новости последнего часа: проезд по путепроводу через будущий МЦД-4 открыт в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли проезд по путепроводу через будущий МЦД-4, стройку завершили на восемь месяцев раньше срока, заявил Сергей Собянин.

Движение на российско-эстонской границе возобновили. Об этом рассказала Федеральная таможенная служба РФ.

Швейцарский производитель шоколада Lindt принял решение уйти с российского рынка, сообщили в компании.