Собянин осмотрел заселяемый по программе реновации дом в Очаково-Матвеевском

Жители Очаково-Матвеевского района переселяются по программе реновации. На Веерной улице по индивидуальному проекту возведен шестисекционный жилой дом.

В новостройке 446 квартир с улучшенной отделкой, которая выполнена в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации. В доме есть подземный паркинг, а первый этаж – нежилой, там находятся офисы, технические помещения и комната консьержа. С жильцами нового дома 16 августа встретился Сергей Собянин.

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