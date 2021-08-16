17:45
В столице построят 7 новых мостов через Москву-реку. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.
Мэр уточнил, что эти мосты станут украшением города. К проектированию привлекли лучшие архитектурные бюро.
Появятся 3 новых автомобильных моста. Филевскую и Мнёвниковскую поймы свяжет мост в створе улицы Мясищева. Второй планируют в районе Берегового проезда. Он свяжет районы Филевский парк и Хорошёво-Мнёвники. И еще один мост построят в районе Новозаводской улицы. Планируется, что там уменьшится количество заторов.
Четыре моста будут пешеходными: между Мнёвниковской поймой и Островной улицей в районе Крылатское, между парком "Фили" и Мнёвниковской поймой, в Нагатинском Затоне к парку "Остров мечты" и Южному речному вокзалу, а также со стрелки Золотого острова на Крымскую набережную.
За последние годы в Москве построили и реконструировали 16 мостов. А к концу 2024 года планируют сдать еще 9. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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