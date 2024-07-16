Новости часа: в Москве будет создан единый цифровой контур диагностических устройств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,7 тысячи единиц медтехники подключено к сети цифровых диагностических устройств Москвы. Так, в Москве будет создан единый цифровой контур диагностических устройств. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажирам рекомендовано прибывать в аэропорт Шереметьево заранее в связи с высоким сезоном, сообщила пресс-служба авиагавани.

В среду, 17 июля, в Москве ожидается сильная жара до 32 градусов. О знойной погоде предупредили синоптики.