Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

16 июля, 23:55

Новости

Новости часа: в Москве будет создан единый цифровой контур диагностических устройств

Новости часа: в Москве будет создан единый цифровой контур диагностических устройств

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: три новые магистрали появятся в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть

Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Собянин: количество закупок на портале поставщиков Москвы увеличилось на 11%

Собянин: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,7 тысячи единиц медтехники подключено к сети цифровых диагностических устройств Москвы. Так, в Москве будет создан единый цифровой контур диагностических устройств. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажирам рекомендовано прибывать в аэропорт Шереметьево заранее в связи с высоким сезоном, сообщила пресс-служба авиагавани.

В среду, 17 июля, в Москве ожидается сильная жара до 32 градусов. О знойной погоде предупредили синоптики.

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