Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 22:30

Новости

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: три новые магистрали появятся в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть

Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Собянин: количество закупок на портале поставщиков Москвы увеличилось на 11%

Собянин: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям. Одна из них свяжет бывшую промзону ЗИЛ с югом и юго-западом в обход ТТК, рассказал Сергей Собянин.

Дополнительный офис центра госуслуг "Мои Документы" открылся в Мосгорсуде, уточнили в пресс-службе суда.

Завтра, 17 июля, в Москве ожидается сильная жара до 32 градусов, сообщили синоптики.

Читайте также
мэр МосквыгороддорогиобществопогодавидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика