Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям. Одна из них свяжет бывшую промзону ЗИЛ с югом и юго-западом в обход ТТК, рассказал Сергей Собянин.

Дополнительный офис центра госуслуг "Мои Документы" открылся в Мосгорсуде, уточнили в пресс-службе суда.

Завтра, 17 июля, в Москве ожидается сильная жара до 32 градусов, сообщили синоптики.