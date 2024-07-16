Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создают одну из крупнейших в мире сетей цифровой диагностики в медицине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пассажиры метро и МЦК стали на 30% чаще оплачивать проезд банковскими картами, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Определен инвестор для реорганизации участка на севере столицы по программе комплексного развития территорий, заявили власти.