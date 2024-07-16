Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 18:30

Новости

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Новости часа: три новые магистрали появятся в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть

Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Собянин: количество закупок на портале поставщиков Москвы увеличилось на 11%

Собянин: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Собянин: город подготовил множество активностей для школьников во время каникул

Собянин: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве создают одну из крупнейших в мире сетей цифровой диагностики в медицине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пассажиры метро и МЦК стали на 30% чаще оплачивать проезд банковскими картами, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Определен инвестор для реорганизации участка на севере столицы по программе комплексного развития территорий, заявили власти.

Читайте также
мэр МосквымедицинатехнологиитранспортгородвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика