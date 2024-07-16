Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

16 июля, 16:45

Новости

Новости часа: три новые магистрали появятся в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: три новые магистрали появятся в Москве по концессионным соглашениям

Новости часа: более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть

Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Собянин: количество закупок на портале поставщиков Москвы увеличилось на 11%

Собянин: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Собянин: город подготовил множество активностей для школьников во время каникул

Собянин: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве построят три новых дороги по концессионным соглашениям. Одна из них свяжет бывшую промзону ЗИЛ с югом и юго-западом в обход ТТК. Об этом заявил Сергей Собянин.

Число аварий с мотоциклистами за полгода снизилось на 7,6%, рассказали в Дептрансе.

Почти 66 тысяч квартир на вторичном рынке куплено в Москве за январь – июнь, сообщили в Росреестре.

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