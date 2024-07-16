Новости часа: три новые магистрали появятся в Москве по концессионным соглашениям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве построят три новых дороги по концессионным соглашениям. Одна из них свяжет бывшую промзону ЗИЛ с югом и юго-западом в обход ТТК. Об этом заявил Сергей Собянин.

Число аварий с мотоциклистами за полгода снизилось на 7,6%, рассказали в Дептрансе.

Почти 66 тысяч квартир на вторичном рынке куплено в Москве за январь – июнь, сообщили в Росреестре.