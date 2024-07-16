Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

Новости

16 июля, 16:00

Новости

Новости часа: более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть

Новости часа: более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть

Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Собянин: количество закупок на портале поставщиков Москвы увеличилось на 11%

Собянин: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Собянин: город подготовил множество активностей для школьников во время каникул

Собянин: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии

Новости часа: "Достоевская" станет первой за 70 лет новой станцией Кольцевой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,7 тысячи единиц медтехники подключено к сети цифровых диагностических устройств Москвы. Среди них – маммографы, аппараты КТ и МРТ. Об этом заявил Сергей Собянин.

Северный и Южный речные вокзалы 950 раз приняли и отправили круизные теплоходы с начала навигации, рассказали в столичном Дептрансе.

17 июля в Москве ожидается сильная жара до 32 градусов, сообщили синоптики.

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