Новости часа: более 98% маммографов, КТ и МРТ в Москве объединили в общую сеть

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,7 тысячи единиц медтехники подключено к сети цифровых диагностических устройств Москвы. Среди них – маммографы, аппараты КТ и МРТ. Об этом заявил Сергей Собянин.

Северный и Южный речные вокзалы 950 раз приняли и отправили круизные теплоходы с начала навигации, рассказали в столичном Дептрансе.

17 июля в Москве ожидается сильная жара до 32 градусов, сообщили синоптики.