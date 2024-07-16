Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 310 тысяч закупок провели на портале поставщиков за полгода. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Онлайн-услугами "Московского паркинга" воспользовались более 115 тысяч раз с начала 2024 года, сообщили в Дептрансе.

Столичные городские службы непрерывно следят за состоянием дорог в жаркую погоду, заявили в комплексе городского хозяйства.