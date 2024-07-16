Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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Новости

16 июля, 13:45

Новости

Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Новости часа: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Собянин: количество закупок на портале поставщиков Москвы увеличилось на 11%

Собянин: на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок

Новости часа: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Собянин: город подготовил множество активностей для школьников во время каникул

Собянин: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии

Новости часа: "Достоевская" станет первой за 70 лет новой станцией Кольцевой линии

Новости часа: началось строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 310 тысяч закупок провели на портале поставщиков за полгода. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Онлайн-услугами "Московского паркинга" воспользовались более 115 тысяч раз с начала 2024 года, сообщили в Дептрансе.

Столичные городские службы непрерывно следят за состоянием дорог в жаркую погоду, заявили в комплексе городского хозяйства.

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