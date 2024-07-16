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16 июля, 10:45

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Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

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В московской медицине создадут одну из крупнейших в мире сетей цифровых диагностических устройств. О планах по ее развитию в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, к системе подключили уже больше 1 700 единиц оборудования – это почти 100% всех городских аппаратов КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и прочей медицинской техники. Снимки с цифровых устройств попадают в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, где их сразу видят врачи-рентгенологи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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