Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

В московской медицине создадут одну из крупнейших в мире сетей цифровых диагностических устройств. О планах по ее развитию в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, к системе подключили уже больше 1 700 единиц оборудования – это почти 100% всех городских аппаратов КТ, МРТ, маммографов, ангиографов и прочей медицинской техники. Снимки с цифровых устройств попадают в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, где их сразу видят врачи-рентгенологи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.