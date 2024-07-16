16 июля, 08:30Новости
Собянин: город подготовил множество активностей для школьников во время каникул
Летние каникулы можно провести в столице разнообразно и интересно. Об активностях, которые в этом сезоне доступны московским школьникам, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.
Например, можно провести время в столичных парках: по выходным в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" и в Перовском парке проходят пленэры, где научат рисовать. А в парке "Кузьминки" работает лодочная станция и веревочный городок.
Кроме развлечений, для детей предусмотрены программы профориентации. Опытные специалисты помогут молодым людям определиться с будущей профессией.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.