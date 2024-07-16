Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии

Столичные метростроители приступили к возведению станции "Достоевская" Кольцевой линии. В будущем с нее можно будет пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию. Старт работ дал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что станции Кольцевой и радиальной линий соединит уникальный 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами. Таких переходов в столичном метрополитене еще не возводили.

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