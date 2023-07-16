Собянин: проекты комплексного развития территорий реализуются в 34 районах Москвы

В 34 районах Москвы сейчас реализуется больше 40 проектов комплексного развития территорий. Об этой программе Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, город преобразует заброшенные участки, на которых уже давно нет значимых объектов. Инвесторы и городские операторы возводят более 5 миллионов квадратных метров жилья, почти 3 миллиона квадратных метров общественно-деловых зданий и свыше 2 миллионов метров современных производств.

Таким образом в столице появятся рабочие места для более 100 тысяч человек. А ежегодный бюджетный эффект составит больше 39 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.