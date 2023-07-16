На платформе "Город идей" добавили 10 новых тем – Собянин

На платформе "Город идей" добавили 10 новых тем, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, тему доступны в разделе "Предложить идею". Девять из них касаются уже существующих молодежных проектов. Еще одна тема посвящена развитию библиотек и культурных центров столицы, а также популяризации их деятельности.

Платформу "Город идей" запустили 9,5 лет назад. С ее помощью москвичи продвигают свои инициативы по развитию города. За время работы раздела "Предложить идею" горожане направили более 40 тысяч предложений. Большой популярностью пользуются сферы, касающиеся благоустройства города, транспорта и парков.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.