Собянин рассказал о благоустройстве парков столицы

В Москве с каждым годом растет число парков, в шаговой доступности от них живут около 90% горожан, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что специалисты благоустраивают парки в каждом округе столицы, включая ТиНАО и Зеленоград. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

