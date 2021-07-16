Собянин рассказал об основных причинах улучшения ситуации с распространением коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о причинах, по которым ситуация с COVID-19 в столице начала заметно улучшаться. По словам мэра, основной причиной положительной динамики стало более ответственное отношение москвичей к санитарным правилам.

Кроме того, показатель вакцинации в сфере образования и здравоохранения близок к 70%. Собянин подчеркнул, что за 6 месяцев вакцинацию от COVID-19 прошли лишь 1,7 миллиона москвичей. При этом за последний месяц привились еще 2 миллиона граждан.

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