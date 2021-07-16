Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов

В Москве с 19 июля отменяют обязательные QR-коды для посещения ресторанов. Об этом заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что введение цифровых пропусков было необходимой мерой, и тактика принесла свои плоды. 33% москвичей рассказали, что именно QR-коды повлияли на их решение сделать прививку.

Также Собянин подписал указ, согласно которому возобновляется проведение мероприятий в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, а также посещение детских игровых комнат.

"Тем не менее мы должны понимать, мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, конечно, должны выполнять все сантребования и, конечно, обеспечить в дальнейшем массовую вакцинацию населения, и всем нам соблюдать требования и беречь себя и своих родных", – подчеркнул Собянин.