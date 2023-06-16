Собянин, Мантуров и Любимова подписали меморандум о развитии промдизайна в столице

Сергей Собянин поддержал развитие промышленного дизайна в Москве. В пятницу, 16 июня, на ПМЭФ мэр столицы совместно с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром культуры Ольгой Любимовой подписал соответствующий меморандум о развитии образовательного направления "промышленный дизайн".

Также мэр заключил соглашение в сфере развития беспилотных авиационных систем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.