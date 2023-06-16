Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 14:45

Общество

Собянин, Мантуров и Любимова подписали меморандум о развитии промдизайна в столице

Собянин, Мантуров и Любимова подписали меморандум о развитии промдизайна в столице

Собянин допустил, что маршрут будущего МЦД-5 утвердят осенью 2023 года

Собянин рассказал об инвестиционном климате в столичном регионе на ПМЭФ

Собянин: за год Москва укрепила торговое сотрудничество с 26 странами

Собянин рассказал о реставрации дома Палибина в столице

Бывшую промзону и две неэффективно используемые территории разовьют в Москве – Собянин

Первый маршрут с электросудами запустят в столице на следующей неделе – Собянин

Москва использует много механизмов электронного правительства – Собянин

Новости часа: около 70 предприятий в новых регионах восстановят в этом году

Первый маршрут с электросудами запустят в Москве на следующей неделе – Собянин

Сергей Собянин поддержал развитие промышленного дизайна в Москве. В пятницу, 16 июня, на ПМЭФ мэр столицы совместно с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром культуры Ольгой Любимовой подписал соответствующий меморандум о развитии образовательного направления "промышленный дизайн".

Также мэр заключил соглашение в сфере развития беспилотных авиационных систем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиеобществовидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика