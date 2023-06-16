Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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11:15

Транспорт

Собянин допустил, что маршрут будущего МЦД-5 утвердят осенью 2023 года

Собянин допустил, что маршрут будущего МЦД-5 утвердят осенью 2023 года

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Движение поездов на третьем и четвертом Московских центральных диаметрах планируется одновременно запустить в октябре–декабре 2023 года. Как рассказал Сергей Собянин, новыми диаметрами в сутки будут пользоваться около миллиона пассажиров – это в два раза больше, чем перевозят уже действующие маршруты.

Кроме того, осенью также планируется утвердить маршрут будущего МЦД-5. Подробнее о том, где он будет проходить, – в эфире телеканала Москва 24.

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