Собянин допустил, что маршрут будущего МЦД-5 утвердят осенью 2023 года

Движение поездов на третьем и четвертом Московских центральных диаметрах планируется одновременно запустить в октябре–декабре 2023 года. Как рассказал Сергей Собянин, новыми диаметрами в сутки будут пользоваться около миллиона пассажиров – это в два раза больше, чем перевозят уже действующие маршруты.

Кроме того, осенью также планируется утвердить маршрут будущего МЦД-5. Подробнее о том, где он будет проходить, – в эфире телеканала Москва 24.