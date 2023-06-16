Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Собянин: за год Москва укрепила торговое сотрудничество с 26 странами

Собянин: за год Москва укрепила торговое сотрудничество с 26 странами

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Московские бизнесмены за год заключили контракты с партнерами из 26 дружественных стран. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что иностранные компании активно интересуются российскими разработками в IT, строительстве, косметической и пищевой индустрии. Например, с Саудовской Аравией договорились о поставке умных контейнеров для сбора отходов на сумму около 67 миллионов рублей.

Столичные предприятия при поддержке города развивают сотрудничество с Африкой, Ближним Востоком, Азией, СНГ и Латинской Америкой. Выходить на международный рынок помогает Московский экспортный центр. Он организовал участие в выставках в Иране, Арабских Эмиратах, Турции и Марокко, а также выезды бизнес-миссий в Индию, Азербайджан и Таджикистан.

Всего на этот год запланировано 15 выставок и более 20 бизнес-миссий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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