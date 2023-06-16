Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Бывшую промзону и две неэффективно используемые территории разовьют в Москве – Собянин

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Город займется развитием бывшей промзоны Серп и Молот, а также районами Лефортово и Зюзино. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, на этих территориях появятся жилые дома, детский сад, школа, взрослая и детская поликлиники. Построят также гостиницу, офисы, магазины, кафе и многое другое.

На месте парковок и устаревших построек рядом с пересечением Азовской и Старобалаклавской улиц появится современный жилой квартал. Как отметил мэр, в новые квартиры переедут участники программы реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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