Бывшую промзону и две неэффективно используемые территории разовьют в Москве – Собянин

Город займется развитием бывшей промзоны Серп и Молот, а также районами Лефортово и Зюзино. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, на этих территориях появятся жилые дома, детский сад, школа, взрослая и детская поликлиники. Построят также гостиницу, офисы, магазины, кафе и многое другое.

На месте парковок и устаревших построек рядом с пересечением Азовской и Старобалаклавской улиц появится современный жилой квартал. Как отметил мэр, в новые квартиры переедут участники программы реновации.

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