В столице появилось звание "Почетный работник туризма Москвы". Закон о его создании подписал Сергей Собянин.

Помимо звания почетного работника в Москве появится и специальная премия в сфере туризма. Награды будут вручать за заслуги и высокое мастерство. Это должно стать дополнительным стимулом для людей, задействованных в сфере туризма.

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