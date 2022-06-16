Полицейские в Москве смогут составлять административные протоколы о нарушениях тишины

Полицейские в Москве смогут составлять административные протоколы на нарушителей тишины и покоя горожан. Соответствующий закон подписал Сергей Собянин.

Ранее документ одобрила Мосгордума. По нему, правительство Москвы передаст МВД полномочия выписывать протоколы об административных правонарушениях за громкую музыку и другой шум.

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