В Москве установили свыше 4 тыс новых остановочных павильонов

В столице уже установили свыше четырех тысяч новых остановок общественного транспорта. Везде есть удобные скамейки, световые боксы и USB-разъемы для зарядки устройств. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

По словам мэра, остановки будут постепенно менять по всему городу. Их оборудуют освещением и видеокамерами, а там, где собирается особенно много пассажиров, устанавливают информационные табло и автоматы для пополнения транспортных карт.

К концу 2024 года на улицах Москвы появится еще около шести тысяч остановок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.